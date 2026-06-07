Repubblica – “Napoli, tra rinnovi e addii il club riparte da questi giocatori”

L’edizione odierna de la Repubblica ripota delle importanti novità in merito al futuro del Napoli, che dovrà programmare la nuova stagione con diversi addii. Il quotidiano riporta che il club azzurro punterà su dei veterani in particolare: Amir Rrahmani, fresco di rinnovo fino al 2029, perno della difesa, e Leonardo Spinazzola, che farà da chioccia a Miguel Gutierrez. Un sicuro partente è Juan Jesus, ormai a fine ciclo con la maglia azzurra: su di lui si registra l’interesse dello Sporting Lisbona.