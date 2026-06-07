Napoli, si complica Rabiot? Pedullà – “Servirà aspettare molto, ecco il motivo”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha riportato delle importanti novità in merito alla possibile trattativa del Napoli per Adrien Rabiot, centrocampista del Milan e pupillo del neo allenatore azzurro, Massimiliano Allegri. Ecco un estratto delle sue dichairazioni:

“Il Napoli ha le idee chiarissime sulle cose che deve fare a centrocampo. Se esce qualcuno, chissà, si vedrà. C’è il discorso legato a De Bruyne e c’è la situazione di Rabiot che andremo a verificare a data da destinarsi. Dico a data da destinarsi semplicemente perché penso al Milan: il Milan ha il calendario ma non ha ancora l’allenatore; è come se avessi la pasta asciutta ma ti mancasse il sugo. La pasta in bianco la possiamo anche mangiare, ma tutti i giorni secondo me non va bene. Glasner è un obiettivo, Pochettino è l’uomo di Ibrahimovic… sono tutte valutazioni e meditazioni in corso, quindi il discorso Rabiot verrà affrontato più avanti”.