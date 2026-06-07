Napoli, senti Lavezzi – “Ecco chi dovrebbe prendere il Napoli. Allegri? Un grandissimo allenatore, è un vincente”

Ezequiel Lavezzi, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Nicolò Schira, dove si è soffermato su diversi argomenti. Ecco un estratto delle sue parole:

“Zeballos è molto forte, anche se ha avuto un po’ di lesioni e infortuni. Mi piace. Salta l’uomo facilmente e oggi ci sono pochi elementi così. È veloce e ha un bel dribbling. Lo vedrei bene a Napoli. Consiglio anche Thiago Almada: ha colpi straordinari. Mi piace tanto Kvaratskhelia tra i giocatori di oggi. Vergara e Alisson Santos stanno crescendo bene: sono ragazzi forti e di qualità. Possono diventar dei grandi giocatori. Futuro? Il calcio è il mio mondo, ma non farò l’allenatore: non mi piace come mestiere. Allegri? E’ un grandissimo allenatore. Sono convinto che farà bene a Napoli. Max è un vincente e sa come arrivare al successo. La pallonata che gli tirai in Napoli-Cagliari? Cose di campo quando c’è tensione, ma finì subito lì. Tra noi c’è sempre stato rispetto”.