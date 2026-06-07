Il Mattino – “Napoli, Manna segue un top del Galatasaray, ma c’è un problema: i dettagli”

Scritto da:
Francesco Napolitano
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Il Napoli è molto attivo fronte mercato, soprattutto nel reparto di centrocampo. Da Rabiot, Rios e altri profili, l’edizione odierna de il Mattino svela un nuovo nome che interesserebbe al club azzurro: si tratta di Gabriel Sara, centrocampista del Galatasaray che ha impressionato tutti in questa stagione a suon di ottime prestazioni, che gli sono valse la convocazione con il Brasile per i Mondiali. Proprio ciò rappresenta un problema per il club azzurro: se Sara dovesse compiere un ottimo Mondiale, il suo prezzo lieviterebbe e non di poco.

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