Il Mattino – “Napoli, Allegri pronto a parlare con Lobotka: vuole essere certo di una cosa”

L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata sui programmi di Massimiliano Allegri, appena arriverà l’ufficialità del suo approdo sulla panchina azzurra. Il tecnico toscano dovrà risolvere subito diverse grane, principalmente riguardo tre big del centrocampo: Lobotka, Anguissa e De Bruyne, a rischio cessione. Secondo quanto di evince dal quotidiano, Allegri contatterà lo slovacco il prima possibile, in quanto punta fortemente su di lui. Ecco un estratto dell’articolo:

“Vuole essere certo che resti contento. Max ha una missione: se Conte era un martello, lui vuole conquistare la squadra dello scudetto e del secondo posto con i metodi opposti”.