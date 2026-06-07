Il Mattino – “Napoli, Allegri pronto a parlare con Lobotka: vuole essere certo di una cosa”

Scritto da:
Francesco Napolitano
-
fonte foto: Ssc Napoli

L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata sui programmi di Massimiliano Allegri, appena arriverà l’ufficialità del suo approdo sulla panchina azzurra. Il tecnico toscano dovrà risolvere subito diverse grane, principalmente riguardo tre big del centrocampo: Lobotka, Anguissa e De Bruyne, a rischio cessione. Secondo quanto di evince dal quotidiano, Allegri contatterà lo slovacco il prima possibile, in quanto punta fortemente su di lui. Ecco un estratto dell’articolo:

“Vuole essere certo che resti contento. Max ha una missione: se Conte era un martello, lui vuole conquistare la squadra dello scudetto e del secondo posto con i metodi opposti”.

Articolo precedenteClamoroso Inter, un big se ne va! L’agente – “Abbiamo l’accordo con il nuovo club”
Articolo successivoIl Mattino – “Milan, è braccio di ferro con Allegri: ecco cosa manca per la risoluzione”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE