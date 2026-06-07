Il Mattino – “Allegri già al lavoro, contatti frenetici con Manna e Adl”

Allegri non perde tempo ed è già totalmente immerso nella sua nuova esperienza al Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Mattino, il tecnico livornese è in continuo contatto sia con il direttore sportivo Giovanni Manna, sia con il presidente Aurelio De Laurentiis. L’obbiettivo sul mercato è quello di fare pochi acquisti, ma di grande qualità: Max valuterà poi in ritiro i vari giocatori che rientreranno dai prestiti. Uno sguardo verrà dato anche alle partite del Mondiale, per scovare magari qualche talento nascosto.