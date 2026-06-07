Gds – “Napoli, si insiste per Gila: ecco la richiesta della Lazio “

Il Napoli non molla Mario Gila. Il difensore spagnolo rappresenta infatti un profilo apprezzato sia da Massimiliano Allegri, sia dal direttore sportivo Giovanni Manna; Gila infatti ha tutte le qualità ricercate per il ruolo di difensore: esperienza in Serie A, leadership, velocità.

Dal canto suo, la Lazio fa muro, richiedendo almeno 30 milioni di euro in quanto eventualmente ne incasserà solo la metà (è presente infatti una clausola di rivendita del 50% a favore del Real Madrid). Da vedere se alla fine Claudio Lotito cederà.