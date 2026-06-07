Come sta Lukaku? Garcia in conferenza – “È migliorato, ma c’è un problema”

Come sta Romelu Lukaku? L’attaccante del Napoli, reduce da una stagione fortemente influenzata da problemi fisici, si sta ritagliando dello spazio in nazionale. E Rudi Garcia, c.t. del Belgio, ha parlato delle sue condizioni in conferenza stampa, post Belgio Tunisia. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Se Lukaku è pronto per giocare di più? Questa è una buona domanda, mi permette di riportare di nuovo tutti con i piedi per terra. Romelu è già più avanti di quanto pensassi, in allenamento fa già quello per cui è nato: segnare. Probabilmente sono stato io il più felice per il suo gol contro la Croazia, ma il grande pericolo è che i media e i tifosi ora pensino che Romelu sia già pronto e possa partire titolare contro l’Egitto. Siamo ancora molto lontani da un posto da titolare contro l’Egitto. Forse tra di voi ci sono degli atleti di alto livello, ma forse ci sono anche degli sportivi della domenica! Gli sportivi della domenica a volte pensano di avere ancora 20 anni. Ebbene, loro sanno che se ti sforzi troppo, alla fine finisci per zoppicare e devi curare l’infortunio. Per Romelu è un po’ la stessa cosa. Dal punto di vista medico è guarito, ma ci vorrà del tempo prima che possa giocare di nuovo per più di 20 o 30 minuti”