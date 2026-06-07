Clamoroso Inter, un big se ne va! L’agente – “Abbiamo l’accordo con il nuovo club”

L’Inter rischia di perdere uno dei suoi gioielli. I neo campioni d’Italia vedranno con molta probabilità veder fare le valigie ad Hakan Calhanoglu. Il suo agente, infatti, ha parlato al giornalista Yagiz Sabuncuoglu. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Negli ultimi giorni non mi sono limitato a condurre colloqui approfonditi con Hakan Safi, ma l’ho anche incontrato di persona. Siamo amici da molto tempo e le nostre conversazioni si basavano su una grande fiducia. Naturalmente, abbiamo trattato molti argomenti e alcuni giocatori, in particolare uno. Se Hakan Safi vince le elezioni che si terranno questo fine settimana, abbiamo raggiunto un accordo di base sul mio giocatore più importante”.