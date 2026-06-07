Cds – “Napoli, pronti tre innesti per Allegri! E valuterà diversi giocatori al rientro”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha compiuto un’analisi in merito alle possibili mosse di mercato del nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri: secondo quanto riportato dal quotidiano, sono pronti almeno tre acquisti per il tecnico toscano. Ecco un estratto dell’articolo:

“Qualcosa potrà cambiare con l’arrivo di Allegri in panchina. Non è un caso che nel mirino ci siano un portiere, un nuovo centrale e un’alternativa a Di Lorenzo a destra. Tre possibili nuovi innesti più quelli che rientreranno dai prestiti e il cui futuro è ancora tutto da definire. E un addio certo, quello di Juan Jesus. Il brasiliano ha il contratto in scadenza e saluterà dopo due scudetti da protagonista con Spalletti e Conte. La difesa ripartirà da Rrahmani e Spinazzola. Entrambi hanno rinnovato, si aspetta solo l’annuncio ufficiale del club. Una formalità. Al centro ci sono già Beukema e Buongiorno. Di rientro anche Rafa Marin, dal Villarreal, e Marianucci, dal Torino. Entrambi verranno valutati in ritiro dal nuovo allenatore”.