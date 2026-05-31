Shock Gilmour, salta il mondiale? Arriva il comunicato della Scozia: i dettagli

Arrivano bruttissime notizie per Billy Gilmour, centrocampista del Napoli e della Scozia che, nell’ultima partita giocata con la sua nazionale ha subito un brutto infortunio al ginocchio, e gli esami strumentali compiuti hanno evidenziato che il problema è serio, e che di conseguenza il giocatore sarà costretto a saltare la partecipazione si mondiali. Di seguito il comunicato della Scozia:

“Ci dispiace annunciare che l’infortunio al ginocchio subìto da Billy Gilmour nella partita di oggi vinta contro Curaçao gli impedirà di partecipare ai Mondiali FIFA 2026. Tutti coloro che fanno parte della Nazionale scozzese maschile augurano a Billy una pronta guarigione. Ora tornerà al suo club, l’SSC Napoli, per iniziare la riabilitazione”.