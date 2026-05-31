Sfogo De Bruyne, Cds – “Adesso Allegri dovrà convincere Kdb a fidarsi di lui”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato le recenti dichiarazioni di Kevin De Bruyne, miste tra un senso di delusione per il gioco espresso in questa stagione del rapporto stabilito con Antonio Conte. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Le parole di De Bruyne avranno anche fatto fischiare le orecchie di Allegri. Perché quando parla del colloquio che vorrà avere prima della prossima stagione, fa capire che per restare ha bisogno di ulteriori rassicurazioni, nonostante abbia ancora un altro anno di contratto. Evidentemente si aspetta una svolta, punta a divertirsi, vuole un Napoli più libero e spensierato. Nella gestione dei campioni (citofonare Modric) Max è stato sempre uno dei migliori, toccherà a lui trovare le motivazioni giuste per convincere KDB a sposare il suo progetto. Allegri ama i giocatori di qualità, li lascia liberi di esprimersi. A loro chiede di fare la differenza negli ultimi trenta metri, senza condizionamenti. Basterà la sua ricetta per convincerlo? Chi vivrà vedrà”.