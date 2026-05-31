Repubblica – “Lazio, idea Vergara per Gattuso: i dettagli”

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Antonio Vergara, nel caso in cui il Napoli decidesse di lasciarlo partire in prestito. Ecco un estratto dell’articolo:

“La prima Lazio di Gattuso è anche a caccia di affari. Preferibilmente low cost, visto che mancheranno le entrate dall’Europa. Ecco, allora, la pista che porta ad Antonio Vergara. Sulla trequarti, Rino vuole testare gli inserimenti di Kenneth Taylor. Ma servirà comunque un altro interprete per non restare a secco nelle rotazioni. E, se il Napoli aprisse al prestito del ventitreenne di Frattaminore con il placet del nuovo allenatore Allegri, il presidente Claudio Lotito potrebbe decidere di affondare il colpo. Così Gattuso, uno abituato a lanciare talenti dai settori giovanili, ritroverebbe il ragazzo che ha visto crescere a Napoli. Uno dei prospetti più interessanti – tecnica e fantasia – allora troppo acerbo ma oggi pronto a giocare una stagione intera in Serie A a buoni livelli“.