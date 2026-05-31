Il Mattino – “Napoli, si complica Khalaili, Manna guarda in Turchia a un ex Serie A”

Arrivano importanti novità di calciomercato per il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Mattino, la trattativa per Anan Khalaili, giocatore dell’Union Saint-Gilloise, si starebbe complicando. Di conseguenza, Giovanni Manna starebbe pensando a Wilfried Singo, terzino del Galatasaray. Ecco un estratto dell’articolo:

“In Belgio, nel frattempo, non si fanno sconti: se il Napoli vuole Khalaili, dovrà versare oltre 23 milioni di euro. E’ per questo che, negli ultimi giorni, è tornato in auge anche il profilo di Singo del Galatasaray: più maturo, certo, ma probabilmente meno costoso visti anche i rapporti tra gli azzurri e il club turco.”