Del Genio – “I tifosi volevano il progetto con l’allenatore giovane!”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 dove si è soffermato sull’ambiente Napoli, dopo la decisione di Aurelio De Laurentiis di ingaggiare Massimiliano Allegri. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Io penso che molti napoletani sono pronti all’allenatore giovane, progettuale, che forse può vincere il primo, forse può fare il secondo posto, forse può non vincere mai però ti dà un’impronta precisa e definita e percorre una strada per arrivare alla vittoria. Vittoria sicura? No, non sicura, ma manco questa è sicura eh… non è detto che perché abbiamo preso uno che ha vinto tanto arriveremo alla vittoria di sicuro. Molti napoletani erano pronti, mentre un romano, un napoletano di adozione, non era pronto a questo, non è pronto a questo discorso in questo momento storico. Questo romano-napoletano si chiama Aurelio De Laurentiis e quindi non serve a niente che tutti i napoletani siano pronti”.