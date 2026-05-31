Cds – “Juve, il rinnovo di Vlahovic si fa sempre più complicato. E il Napoli…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione in casa Juventus che, dopo la clamorosa mancata qualificazione in Champions League, si vede costretta a compiere un taglio dei costi. Proprio per questo motivo, il rinnovo di Dusan Vlahovic con la vecchia signora si fa sempre più complicato: l’attaccante serbo sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco e dell’Atletico Madrid, con il Napoli sullo sfondo che sarebbe pronto a intavolare una trattativa, in caso di apertura dell’attaccante.