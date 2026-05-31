Brambati a TMW – “Grande stima tra Adl e Allegri, al Napoli farà bene”

Massimo Brambati, ex giocatore, ha rilasciato un’intervista a TMW Radio dove, tra i vari argomenti affrontati, si è anche soffermato sulla scelta del Napoli di affidare la panchina a Massimiliano Allegri. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“C’è grande stima tra Allegri e ADL e so al 100% che nel momento in cui viene cercato per fare i nuovi tre anni alIa Juve, De Laurentiis lo ha massacrato di telefonate per andare al Napoli. Poi lui aveva anche Inter e Real Madrid, ma andò alla Juve. E con ADL sono rimasti in grandissimi rapporti. Qualcuno al Milan ha remato decisamente contro, sperando poi che si potesse andare comunque in Champions. Detto questo, c’è stato Tare che non ha potuto fare il proprio lavoro, e ha le qualità per farlo. E quando perde con la Lazio, io sento Max e lo sento molto preoccupato per la qualificazione in Champions. Se dopo quel ko sei ancora preoccupato, vuol dire che hai annusato qualcosa. Lo vedo più pronto per Allegri questo Napoli.“