Repubblica – “Conte lascia con tanti rimpianti: voleva rimanere anche nella prossima stagione!”

L’edizione odierna de la Repubblica ha compiuto un’analisi approfondita in merito alle motivazioni che hanno spinto Antonio Conte a lasciare la panchina del Napoli dopo due stagioni. Secondo il quotidiano, il tecnico leccese sarebbe voluto rimanere anche per la prossima stagione. Ecco un estratto dell’articolo, dove vengono spiegati i motivi dell’addio:

“Conte lascia da vincitore e con tanti rimpianti, perché gli sarebbe piaciuto portare a termine fino in fondo il suo mandato triennale. Non si può restare però in Paradiso a dispetto dei santi o nella circostanza dei “diavoli”: visto che le pressioni che hanno allontanato il tecnico leccese da Napoli non sono partite solo dall’esterno. Tanti veleni, qualche bugia, falsi messaggi trasmessi alla piazza su quello che accadeva a Castel Volturno. De Laurentiis non ha mai battuto ciglio e di solito chi tace acconsente. Oppure non trova il modo di opporsi, come il presidente sta invece facendo con gli investitori Usa. Se ne riparlerà da domani, però, perché oggi i riflettori sono accesi sull’agrodolce happening del Maradona. Al centro dell’attenzione il futuro della panchina, con Italiano in pole. Ma la vera partita si gioca sulla sorte del club, che ad agosto entrerà nel suo secondo secolo di vita. Serve subito una svolta su stadio, centro sportivo, settore giovanile. Chi si ferma è perduto”.