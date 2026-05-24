Napoli Udinese, ecco la probabile formazione: diversi ballottaggi, ma Conte lascia fuori due big

Scritto da:
Francesco Napolitano
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Ultima partita stagionale per il Napoli, che oggi 24 maggio affronterà in casa l’Udinese. Grande attesa per quella che, molto probabilmente, sarà l’ultima apparizione di diversi giocatori con la maglia azzurra, e soprattutto l’ultima del mister Antonio Conte: ci si aspetta un grandioso tributo dello stadio per il condottiero che ha portato il quarto scudetto nella scorsa stagione. Ecco le possibili scelte del mister salentino, anche se diversi ballottaggi dureranno fino all’ultimo:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson; Hojlund. All. Conte

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