Napoli, Sarri sfuma definitivamente? Pedullà – “C’è l’accordo con l’Atalanta”

Scritto da:
Francesco Napolitano
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AUGUST 2022, Maurizio Sarri, fonte foto: www.footballnews24.it

Il Napoli vede sfumare definitivamente il ritorno di Maurizio Sarri? A riportarlo è Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, che sul social X ha svelato l’ormai imminente accordo tra l’Atalanta e l’attuale tecnico della Lazio. Ecco un estratto del suo post, pubblicato sui suoi canali social:

“Sarri-Atalanta, totali conferme su quanto anticipato. Entro giovedì incontrerà Lotito. Sarri-Atalanta: base contratto biennale con possibile opzione, ingaggio sui 3 milioni a stagione (bonus da definire). Un anno dopo”.

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