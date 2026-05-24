Napoli, chi per il post Conte? Moretto – “C’è un preferito, i dettagli”

Il casting del Napoli continua. Il club azzurro, che dovrà sostituire un totem come Antonio Conte, è in contatto con diversi allenatori. A riportarlo è Matteo Moretto, esperto giornalista di calciomercato. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni, riportate sui suoi canali social:

“Panchina Napoli: ancora nessuna decisione presa da parte della società. Tutto aperto e valutazioni in corso, che proseguiranno nel corso della prossima settimana. Piace molto il profilo di Fabio Grosso, in lizza anche Vincenzo Italiano. Massimiliano Allegri sarebbe il preferito ma ha un contratto importante che lo lega al Milan ed è totalmente focalizzato sulla corsa Champions. Il casting include anche altri nomi, possibili outsider.”