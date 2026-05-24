Il Mattino – “Oggi ‘The Last Dance’ per Conte, ma non lascerà subito la città: svelato il motivo, i dettagli”

L’edizione odierna de il Mattino riporta il possibile programma di Antonio Conte dopo l’ultima partita sulla panchina azzurra. Infatti, secondo quanto si evince dal quotidiano, il tecnico azzurro dovrebbe rimanere in città per un’altra settimana. Ecco un estratto dell’articolo, dove viene spiegato il motivo:

“Intanto resterà in città per tutta la settimana. Ha ancora incontri da fare e non è da escludere che ce ne sia anche uno con Aurelio De Laurentiis che stasera, nel giorno del suo compleanno, sarà allo stadio. Poi dovrebbe esserci anche una cena, forse ci sarà anche Conte con la sua famiglia. Per adesso, non sa ancora dove andrà la prossima stagione: l’Italia e il posto da ct potrebbero essere una buona soluzione. Panchine per Conte, per ora, in Italia non ce ne sono. Per adesso. Ma intanto, con facile fantasia in stile Broadway, si alzi il sipario: oggi è The Last Dance”.