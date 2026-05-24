Il Mattino – “Napoli, Sarri non ha detto di no! Tuttavia, serve battere la concorrenza dell’Atalanta”

Il Napoli non ha abbandonato definitivamente la pista che porta al possibile ritorno sulla panchina di Maurizio Sarri. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano il Mattino, l’attuale tecnico della Lazio non avrebbe chiuso le porte al club azzurro, ma il suo temporeggiamento è stato visto dai dirigenti e dal presidente Aurelio De Laurentiis come segno di forte incertezza, e per questo motivo il pressing dell’Atalanta sta portando il mister toscano verso Bergamo. Tuttavia, prima di una qualsiasi decisione, in un senso o nell’altro, Sarri dovrà discutere con Claudio Lotito, che non ha nessuna intenzione di privarsi di lui. Solo dopo aver sistemato questa situazione spinosa, potrà decidere dove andare per il prosieguo della sua carriera. Da una parte la città del suo cuore, dall’altra un progetto intrigante con un amico come Giuntoli come direttore sportivo; la scelta è sicuramente delicata.