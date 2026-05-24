Il Mattino – “Napoli, Adl sonda un ex Man City per la panchina, i dettagli”

Scritto da:
Francesco Napolitano
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ADL esulta e frecciatina: "Bellissima partita! Ma cosa avrebbe fatto il Napoli se..."

Il Napoli continua il suo casting per la panchina, dopo la decisione di Antonio Conte di lasciare dopo due stagioni la guida della squadra. Il club azzurro, tra i vari nomi sondati, nelle ultime ore se ne sarebbe aggiunto un altro: si tratta di Roberto Mancini, ex allenatore della nazionale italiana e dell’Inter. Ecco un estratto dell’articolo:

“Roberto Mancini è un vecchio pallino, intrigante: qualche telefonata tra i due entourage c’è stata proprio in queste ore. Ed è una trattativa che può infiammarsi, anche se Mancio è in corsa anche come ct. A inizio della settimana Giovanni Branchini, lo storico manager di Allegri, ha più volte provato a blindarsi in caso di rottura improvvisa con il Milan: ma le scelte di Cardinale, con l’addio a Furlani e il ridimensionamento del ruolo di Ibrahimovic, lasciano intendere che il futuro di Max sarà ancora in rossonero. Ma pure De Laurentiis non sembra proprio considerare Max il primo della sua lista”.

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