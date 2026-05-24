Il Mattino – “Napoli, Adl sonda un ex Man City per la panchina, i dettagli”

Il Napoli continua il suo casting per la panchina, dopo la decisione di Antonio Conte di lasciare dopo due stagioni la guida della squadra. Il club azzurro, tra i vari nomi sondati, nelle ultime ore se ne sarebbe aggiunto un altro: si tratta di Roberto Mancini, ex allenatore della nazionale italiana e dell’Inter. Ecco un estratto dell’articolo:

“Roberto Mancini è un vecchio pallino, intrigante: qualche telefonata tra i due entourage c’è stata proprio in queste ore. Ed è una trattativa che può infiammarsi, anche se Mancio è in corsa anche come ct. A inizio della settimana Giovanni Branchini, lo storico manager di Allegri, ha più volte provato a blindarsi in caso di rottura improvvisa con il Milan: ma le scelte di Cardinale, con l’addio a Furlani e il ridimensionamento del ruolo di Ibrahimovic, lasciano intendere che il futuro di Max sarà ancora in rossonero. Ma pure De Laurentiis non sembra proprio considerare Max il primo della sua lista”.