Grosso tentato dal Napoli ? – “Ottimo rapporto con la società, parleremo e vedremo cosa succederà…”

Tra i vari nomi accostati sulla panchina del Napoli, ci sarebbe anche quello di Fabio Grosso. L’attuale allenatore dei neroverdi ha risposto così ai rumors di mercato in conferenza stampa, pre Parma Sassuolo:

La tua storia personale a Sassuolo prevederebbe un altro anno. Come stai vivendo queste ore?

“Con grande serenità come faccio sempre, pensando a questo finale di stagione perché sarebbe bello scavallare soglia 50 per una squadra come la nostra che pian piano ha costruito le basi per progettare. lo ho un ottimo rapporto con Carnevali. Faccio parte di una società seria e ci sono cose oggettive, poi ci sono cose soggettive e proveremo a parlarne per decidere quello che succederà“.

Non siamo ai saluti quindi…

“No, l’ho detto poco fa. Stiamo pensando a preparare una partita per coronare una stagione straordinaria mettendo una lode. Ci proveremo per mettere un tassello a una stagione straordinaria“.

Cosa dovrebbe avere un’altra squadra per convincerla a cambiare casacca?

“Dovremo parlare ma il nostro parlare sarà a prescindere di quello che succederà dopo, parleremo delle cose belle fatte e di quelle che dovremo fare, ma non è legata a quello che arriva da fuori ma sarà fatto per quello che vogliamo immaginare insieme. Lo farò con una persona seria e lo ringrazio per i complimenti che mi fa ogni volta che parla. lo penso alla partita, lo devo fare, anche considerando che ci saranno tanti ragazzi nuovi, ma la partita è nella mia testa perché c’è la voglia di fare un ulteriore passetto. Non è semplice perché andremo incontro a una squadra che ha dei valori e poi alla fine ci troveremo a prescindere da come andrà a finire“.