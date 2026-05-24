Gds – “Napoli, Manna segue con attenzione una della rivelazioni della Serie A: anche il Bayern Monaco su di lui, i dettagli”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta delle novità di mercato in merito al Napoli, precisamente riguardo un presunto interesse per Zion Suzuki, portiere del Parma che ha ben figurato in questa stagione. Anche il Bayern Monaco e del Manchester United lo seguono con attenzione. Ecco un estratto dell’articolo:

“La crescita del 23enne giapponese, in questa stagione, è stata pesantemente frenata da quasi quattro mesi di stop arrivati a cavallo tra inizio novembre e fine febbraio a causa di una frattura alla mano. Ma squadre come Napoli, Galatasaray, persino Manchester United e Bayern Monaco, continuano a monitorare il portiere gialloblù e preparano l’affondo sul mercato”.