Cds – “Napoli, addio di Conte con stima ed affetto per la città ed Adl: lascerà un pezzo di cuore”

Una storia che sembrava potesse continuare ma che, alla fine, ha trovato il suo epilogo un anno prima del previsto. Tuttavia, il legame creatosi tra il mister Antonio Conte e la città è indissolubile, difficilmente scalfibile, come il rapporto con il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che rimarrà di grande stima e rispetto reciproco nonostante l’addio. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

“Il 24 maggio sembra proprio una data del destino: oggi Aurelio De Laurentiis, l’uomo che un giorno disse a sé stesso che avrebbe portato Antonio a Napoli dopo aver nuotato con lui nella magia delle Maldive, compirà 77 anni. Buon compleanno, champagne. E tanta emozione, certo: Conte è un amico del presidente e le rispettive famiglie sono legatissime. C’è affetto, c’è stima, c’è un legame che va oltre il calcio e che resiste agli affari: l’allenatore andrà via a zero, senza buonuscita nonostante un altro anno di contratto. Lascerà il suo importantissimo ingaggio sul tavolo insieme con un pezzo di cuore, rapito da una Napoli che ha saputo vivere intensamente come un cittadino di Chiaia o dei Camaldoli, e poi brinderà alla vita con Aurelio”.