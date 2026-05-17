Sport Mediaset – “Napoli, secondo match point per chiudere la pratica Champions”

Secondo match point Champions per il Napoli, che scenderà in campo alle ore 12:00 contro il Pisa. Antonio Conte si affida ai soliti per centrare l’obbiettivo. A riportarlo è Sport Mediaset, ecco l’analisi:

“Dopo la sconfitta al Maradona con il Bologna, il Napoli va a Pisa in casa della formazione toscana già retrocessa con a disposizione il secondo match point per chiudere i conti. Se batte la formazione di Hiljemark è aritmeticamente qualificato, a prescindere dagli altri quattro risultati in contemporanea: questo grazie ai 70 punti fin qui conquistati. Conte non dovrebbe riservare sorprese: solito 3-4-2-1 con De Bruyne e Alisson dietro Hojlund e McTominay a centrocampo”.