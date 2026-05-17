Rai, Venerato – “Futuro Conte? Già tutto deciso, altrimenti perchè sondare altri allenatori?

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato della Rai, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, in merito al futuro di Antonio Conte, al Tg Sport Mattina. Resterà oppure sarà addio? Ecco il parere del giornalista:

“Nulla da dirsi. Si sono già detti tutto Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Lontano da cronisti indiscreti, i due (più il Ds Manna) hanno definito il futuro prossimo. Lo comunicheranno a fine stagione. Il resto lascia spazio a deduzioni e interpretazioni soggettive. Se Conte e Adl avessero deciso di proseguire il rapporto perché non dirlo subito? Evitando chiacchiericci di mercato che potevano minare le serenità dello spogliatoio? Più logico (ma non ancora certo) supporre l’interruzione del rapporto un anno prima della scadenza. L’altra certezza che abbiamo è che stavolta non registreremo veleni (accadde dopo gli addii di Mazzarri, Sarri e Spalletti). Il rapporto umano tra Adl e Conte proseguirà comunque vada. Perché ci risulta che la scelta fatta è condivisa tra le parti. Pochi giorni e sapremo. Se questo accordo già definito porterà o meno all’addio di Antonio (che resta nel mirino di Malagò, ma vanta anche estimatori al Milan: non Furlani, ma Ibrahimovic, pronto a chiedere la testa di Allegri a Cardinale… altro scenario tutto da definire). Un ultimo indizio lo propina il mercato: perché sondare altri allenatori (o i rispettivi agenti) avendo Conte sotto contratto? Ai posteri la consueta sentenza. Chissà poi se sarà davvero ardua”.