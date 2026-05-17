Ordine critico sul Napoli – “Chi dice che il Milan gioca male, non ha visto la squadra di Conte!”

Franco Ordine, giornalista, è intervenuto al podcast 352, dove espresso la sua opinione in merito al Napoli di Conte, riguardo il futuro del mister salentino e in merito alle critiche al Milan, che nelle ultime settimane ha visto un calo delle prestazioni. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Sono stato lunedì a Napoli e chi dice che il Milan di Allegri gioca male non ha visto l’ultimo Napoli di Antonio Conte. Ci sono molte analogie. Futuro Conte? Da come ha parlato lui a fine partita mi sembra che non abbia grande voglia di cambiare e che abbia grande voglia di concludere il triennio con il Napoli. Poi bisognerà vedere se il piano industriale che De Laurentiis ha preparato, cioè abbattere il monte ingaggi, puntare sui giovani e mandare a casa alcuni giocatori come Lobotka o Anguissa, andrà bene a Conte o no”.