Matri sulla corsa Champions – “Oltre al Napoli, ecco chi si qualificherà”

Alessandro Matri, ex giocatore, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport si è anche soffermato sulla bellissima corsa Champions, che vede ben 5 squadre a lottare per la qualificazione. Ecco chi, secondo l’ex attaccante, si qualificherà:

“Le ultime due giornate non cambieranno la classifica attuale e in Champions, oltre a Inter e Napoli, andranno la Juventus e il Milan. Il vantaggio è minimo, ma il Milan ha due incontri alla sua portata e non li sbaglierà: i valori dei rossoneri verranno fuori. Anche la Juventus con Spalletti ce la farà: Luciano ha dato una svolta e il rientro di Vlahovic è stato una spinta perché là davanti mancava tanto un centravanti che finalizzasse il gioco. Con lui si è chiuso il cerchio e la Juve è tornata a correre. Con la Fiorentina e il Torino, però, non sarà tutto facile”