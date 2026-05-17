Marolda critico sul Napoli – “Non ci sono leader! Sono sconcertato dalle ultime partite”

Scritto da:
Francesco Napolitano
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Francesco Marolda, giornalista, su Televomero, ha compiuto un’analisi in merito al momento del Napoli, in piena corsa Champions, esprimendo la sua opinione in merito alle difficoltà incontrate nelle ultime settimane. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Corsa Champions? Io sono sconcertato dalle ultime prestazioni del Napoli. Il problema, secondo me, è che non c’è un leader: non c’è un giocatore capace di andare nello spogliatoio e dire: ‘Lasciamo da parte tutto e vinciamo per noi’.”

Il giornalista si è anche espresso sul futuro di Conte:

“Futuro Conte? Io sono convinto che si ripeta la storia di Giorgio e il Vescovo: Giorgio se ne vuole andare e il Vescovo lo vuole mandare. Però c’è un problema di contratto, di denari che bisogna risolvere: o si trova una soluzione soddisfacente per Conte, oppure bisogna arrivare a una risoluzione”.

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