La Repubblica – “Roma, sfuma Manna? Si punta il ds ex Barcellona”

Scritto da:
Francesco Napolitano
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Il quotidiano la Repubblica riporta delle importanti novità in merito al futuro di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. Infatti, secondo quanto si evince, il ds sembra essere destinato a continuare il suo progetto con gli azzurri, nonostante il grande corteggiamento da parte della Roma, con i Friedkin in prima linea a portare avanti la trattativa.

Sfumato quindi Manna, i proprietari dei giallorossi starebbero pensando a Ramon Planes, ex direttore sportivo del Barcellona. Reduce da un’esperienza con l’Al-Ittihad, Planes rappresenterebbe per la squadra capitolina un’alternativa valida, data l’ansia esperienza nello scouting e nella ricerca di giovani talenti.

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