La Repubblica – “Roma, sfuma Manna? Si punta il ds ex Barcellona”

Il quotidiano la Repubblica riporta delle importanti novità in merito al futuro di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. Infatti, secondo quanto si evince, il ds sembra essere destinato a continuare il suo progetto con gli azzurri, nonostante il grande corteggiamento da parte della Roma, con i Friedkin in prima linea a portare avanti la trattativa.
Sfumato quindi Manna, i proprietari dei giallorossi starebbero pensando a Ramon Planes, ex direttore sportivo del Barcellona. Reduce da un’esperienza con l’Al-Ittihad, Planes rappresenterebbe per la squadra capitolina un’alternativa valida, data l’ansia esperienza nello scouting e nella ricerca di giovani talenti.