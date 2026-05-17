Il Mattino – “Napoli, Lobotka pronto ai saluti? Già scelto il sostituto, i dettagli”

Dopo 7 anni, un perno del Napoli potrebbe salutare. Si sta parlando di Stanislav Lobotka, giocatore chiave nelle ultime stagioni degli azzurri grazie alla sua crescita esponenziale, che lo ha reso uno dei registi più forti d’Europa. Secondo quanto si evince dall’edizione odierna de il Mattino, lo slovacco ritiene la sua esperienza con la maglia azzurra conclusa. Al suo posto, il Napoli ha già pronto il sostituto, e ce lo ha in casa: si tratta di Billy Gilmour, giocatore con caratteristiche diverse ma che ha quasi sempre ben figurato quando chiamato in causa.