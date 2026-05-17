Champions, scenario clamoroso: con tutte le squadre a pari punti, chi si qualificherebbe? Ecco i dettagli

Un ipotesi remota, degli incastri quasi impossibili, ma una piccola possibilità che tutte le squadre ancora in lotta per un posto nella prossima Champions League, arrivino a pari punti, esiste: ecco quanti punti dovrebbero fare rispettivamente Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como per far si che accada:
NAPOLI – 1 punto;
MILAN – 4 punti;
JUVENTUS – 3 punti;
ROMA – 4 punti;
COMO – 6 punti;
Se si dovessero verificare questi risultati, si farebbe riferimento alla classifica avulsa, cioè ai risultati degli scontri diretti tra le squadre interessate, per determinare chi potrà accedere alla massima competizione europea, e sarebbero: Milan, Napoli e Como, con Juventus e Roma in Europa League. Di seguito ecco come apparirebbe la classifica:
2° Milan 71;
3° Napoli 71;
4° Como 71;
5° Juventus 71;
6° Roma 71.