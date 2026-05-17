Champions, scenario clamoroso: con tutte le squadre a pari punti, chi si qualificherebbe? Ecco i dettagli

Un ipotesi remota, degli incastri quasi impossibili, ma una piccola possibilità che tutte le squadre ancora in lotta per un posto nella prossima Champions League, arrivino a pari punti, esiste: ecco quanti punti dovrebbero fare rispettivamente Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como per far si che accada:

NAPOLI – 1 punto;

MILAN – 4 punti;

JUVENTUS – 3 punti;

ROMA – 4 punti;

COMO – 6 punti;

Se si dovessero verificare questi risultati, si farebbe riferimento alla classifica avulsa, cioè ai risultati degli scontri diretti tra le squadre interessate, per determinare chi potrà accedere alla massima competizione europea, e sarebbero: Milan, Napoli e Como, con Juventus e Roma in Europa League. Di seguito ecco come apparirebbe la classifica:

2° Milan 71;

3° Napoli 71;

4° Como 71;

5° Juventus 71;

6° Roma 71.