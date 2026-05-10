Tuttosport – “Ecco quando ci sarà l’incontro tra Adl e Conte: il patron imporrà una cosa al tecnico”

L’edizione odierna di Tuttosport riporta delle importanti novità in merito al futuro del Napoli e di Antonio Conte: il tecnico potrebbe rimanere sulla panchina per un’altra stagione, a patto che accetti le volontà del presidente Aurelio De Laurentiis. Ecco un estratto dell’articolo:

“Aurelio De Laurentiis che già da martedì mattina potrebbe vedere Conte per decidere del futuro. Il patron non lo metterà di fronte ad un aut aut, aspetterà solo di sapere quali saranno le sue intenzioni. Il Napoli ha fretta, perché c’è da programmare la prossima stagione e, se Conte non accettasse di restare, bisognerà trovare un nuovo allenatore. Se, invece, il coach salentino scegliesse di rispettare il contratto anche per il prossimo anno, De Laurentiis accetterebbe ben volentieri, purché nella prossima stagione deciderà di fare solo l’allenatore e non più il manager del Napoli”.