Simeone ricorda Napoli – “Non volevo andarmene, amo la città e la squadra!”

Giovanni Simeone, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni di puro amore per Napoli, esprimendo il suo rammarico per aver lasciato la squadra e la città. Ecco un estratto delle sue parole:

“Per me è stato Napoli. Sì, sì. Per me è stato Napoli perché amavo stare lì e non volevo andarmene. La verità è che non volevo andarmene da Napoli. Ma dovevo passare per momenti in cui bisogna giocare di più, pensare anche un po’ alla famiglia. La verità è che non stavo bene quando sono arrivato a casa, ma ero felice giocando, la città, la gente. Amavo Napoli e amo Napoli. Sapere che dovevo andarmene per me è stata una decisione molto difficile. Molte volte nella vita ti capiterà di dover prendere decisioni difficilissime. E a me è toccato a Napoli. È stato molto difficile. Dove vorrei tornare? Due posti. Napoli, mi piacerebbe. Non so, sono ancora un calciatore. E in Argentina, al River. Sono due posti che… L’Argentina per il River, per i miei amici, per l’Argentina. Mi manca, la verità, mi manca abbastanza l’Argentina