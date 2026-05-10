Simeone ricorda Napoli – “Non volevo andarmene, amo la città e la squadra!”

Scritto da:
Francesco Napolitano
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SOCIAL - Simeone: "Continuiamo a lottare per i nostri obiettivi!!"

Giovanni Simeone, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni di puro amore per Napoli, esprimendo il suo rammarico per aver lasciato la squadra e la città. Ecco un estratto delle sue parole:

Per me è stato Napoli. Sì, sì. Per me è stato Napoli perché amavo stare lì e non volevo andarmene. La verità è che non volevo andarmene da Napoli. Ma dovevo passare per momenti in cui bisogna giocare di più, pensare anche un po’ alla famiglia. La verità è che non stavo bene quando sono arrivato a casa, ma ero felice giocando, la città, la gente. Amavo Napoli e amo Napoli. Sapere che dovevo andarmene per me è stata una decisione molto difficile. Molte volte nella vita ti capiterà di dover prendere decisioni difficilissime. E a me è toccato a Napoli. È stato molto difficile. Dove vorrei tornare? Due posti. Napoli, mi piacerebbe. Non so, sono ancora un calciatore. E in Argentina, al River. Sono due posti che… L’Argentina per il River, per i miei amici, per l’Argentina. Mi manca, la verità, mi manca abbastanza l’Argentina

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