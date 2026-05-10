Napoli-Lecce primavera, ecco le formazioni ufficiali: gli azzurrini a cerca di un miracolo per la salvezza

Il Napoli Primavera affronta il Lecce per la 37esima giornata del campionato Primavera 1, allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. Gli azzurrini, in piena zona play-out e a 5 punti dalla salvezza diretta, sono alla ricerca dei tre punti per tentare di compiere un miracolo. Di seguito le formazioni ufficiali delle due compagini:
NAPOLI: Ferrante, Colella, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Borriello, Smeraldi, Prisco, Camelio, Caucci, Gorica. All. Dario Rocco.
LECCE: Penev, Rashidi, Scott, Pehlivanov, Pacia, Laerke, Milojevic, Lerga, Di Pasquale, Esteban, Esposito. All. Simone Schipa.