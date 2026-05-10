Il Mattino – “Napoli, Adl stregato da Taylor della Lazio: i dettagli”

Cercato, corteggiato ed anche trattato a lungo, alla fine Kenneth Taylor è approdato alla Lazio. Il Napoli, che fu vicino ad acquistare il centrocampista olandese, alla fine decise di non affondare il colpo, ma lo potrebbe fare quest’estate: infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis sarebbe rimasto stregato dalle qualità del giocatore, e sarebbe intenzionato ad aprire le trattative con Lotito per l’acquisto. Di canto suo, il patron della Lazio valuta il centrocampista 25 milioni di euro.