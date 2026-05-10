Gds – “Napoli, addio a quattro top? La società vuole abbattere i costi, i dettagli”

C’è aria di rivoluzione in casa Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club azzurro sarebbe pronto a sacrificare quattro top e protagonisti degli ultimi due scudetti: si sta parlando di Juan Jesus, Meret, Lobotka ed Anguissa, ritenuti ormai a fine ciclo con la maglia azzurra. Dalle loro cessioni, e dal taglio dei loro stipendi, il Napoli potrebbe ricavarne un buon gruzzoletto, senza contare possibili altre cessioni illustri come quella di Romelu Lukaku. Ringiovanire la rosa ed abbassare il monte ingaggi, questo è il mantra che Aurelio De Laurentiis vuole far seguire.