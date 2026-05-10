Futuro Italiano, Cds – “Resterebbe volentieri al Bologna, ma se Milan o Napoli dovesse chiamarlo…”

Il futuro di Vincenzo Italiano è ancora incerto. Il tecnico del Bologna, con il contratto in scadenza nel 2027, deve ancora incontrarsi con i vertici del club, che sarebbero molto contenti di continuare il percorso con lui. Di canto suo, però, l’ex tecnico della Fiorentina vorrebbe avere l’autorizzazione di lasciare le redini della panchina rossoblù in caso di una chiamata da parte del Milan o del Napoli. In caso contrario, sarebbe propenso a discutere per il rinnovo del contratto e del proseguimento del progetto tecnico con il club romagnolo, con l’obbiettivo di rimanere competitivi per raggiungere la qualificazione in una coppa europea.