Cds – “Napoli, ecco la probabile formazione in vista del Bologna. Torna Di Lorenzo? Ecco cosa filtra”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato le probabili scelte di Antonio Conte in vista della sfida di lunedì sera contro il Bologna. In porta pochi dubbi, sarà Milinkovic-Savic a difendere ancora i pali; è in difesa che ci sarà una grande novità: il ritorno dal primo minuto del capitano Giovanni Di Lorenzo, rimasto ai box per circa tre mesi, e prenderà il posto di Beukema. A completare il reparto saranno Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo Lobotka e McTominay sono inamovibili, con Politano e Gutierrez ad affiancarli sulle fasce. Alle spalle di Hojlund, Alisson Santos e Kevin De Bruyne avranno il compito di dare fantasia al gioco. Per il mister salentino, inoltre, le buone notizie non sono finite: infatti, potrà contare sul recupero di Juan Jesus, Olivera e soprattutto di Vergara, che torna dopo uno stop di due mesi.