Cds – “Conte infastidito dai giudizi negativi sulla stagione, ecco il motivo”

Da Bologna a Bologna. Antonio Conte affronterà di nuovo i rossoblù dopo quella famosa sconfitta per 2-0 di novembre, dove sembravano addirittura possibili le sue dimissioni. Da lì in poi, invece, il mister salentino è riuscito a dare nuova linfa e vigore al gruppo squadra, portandolo nonostante tutte le difficoltà a vincere un trofeo e a ritrovarsi alla seconda posizione a tre giornate dal termine. E sembra essere proprio questo ad infastidire il tecnico azzurro, cioè che non gli venga riconosciuto l’ottimo lavoro svolto e anzi, che venga criticato per l’andamento della stagione. Conte, lo sappiamo, è restio ad accontentarsi, fa parte del suo modo di essere: tuttavia, viste tutte le difficoltà riscontrate, si ritiene assolutamente soddisfatto e in linea con le richieste della società, dove l’obbiettivo primario è sempre quello di arrivare a qualificarsi per la Champions League. E per il rinnovo? Se ne parlerà…. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.