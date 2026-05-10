Calzona elogia Lobotka – “Unico, ti dà un equilibrio incredibile! Troppo intelligente con e senza palla”

Francesco Calzona, ex commissario tecnico della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli, nella lunga intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, famosa pagina Instagram di tematica calcistica, ha riempito di elogi Stanislav Lobotka, regista azzurro, esaltando le sue qualità palla al piede e non solo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Quelli come lui non passeranno mai di moda. Io vorrei sempre un Lobotka nelle mie squadre. Il calcio va in verticale, ma non dimentichiamoci dell’equilibrio, perché giocare così ti espone più facilmente a perdere il pallone. E Lobotka è uno che ti dà equilibri. Credo sia un top di livello mondiale in questo aspetto. È vero, non verticalizza tantissimo, principalmente palleggia, ma in un 4-3-3 con due mezz’ali di inserimento, Stanislav diventa fondamentale. È troppo intelligente con e senza palla. Sa quando attaccare forte, quando temporeggiare… E poi ha forza, nonostante la sua struttura. Nonostante le evoluzioni che il calcio sta vivendo, i Lobotka non passeranno mai di moda“