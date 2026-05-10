Calciomercato Napoli, Il Mattino – “Conte vuole il gioiello del Como, i dettagli”

Il Napoli si sta già muovendo con dinamicità per la prossima sessione di calciomercato, con l’obbiettivo di mettere in discesa diverse trattative già nel prossimo futuro. Tra i vari ruoli dove la società dovrà intervenire, c’è anche la porta, con Alex Meret pronto all’addio. Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna de il Mattino, il club azzurro vorrebbe sostituirlo con Jean Butez, portiere del Como che si è contraddistinto per le sue qualità in questa stagione, sotto la guida di Cesc Fabregas. Antonio Conte apprezza molto il giocatore, e in caso di permanenza farà sicuramente il suo nome tra gli acquisti da effettuare.