Tuttosport – “Italia, si complica la pista Conte per il ruolo di ct. In rialzo un altro nome, i dettagli”

L’edizione odierna di Tuttosport riporta delle importanti novità in merito al futuro di Antonio Conte e della panchina della nazionale italiana. Infatti, secondo quanto si evince dal quotidiano, l’ipotetico ritorno del mister salentino sulla panchina azzurra, dopo 10 anni, sarebbe sempre più complicato. Il motivo? Di natura economica. infatti, rispetto all’ultima volta, gli sponsor non possono garantire la copertura necessaria per le richieste salariali di Conte, per questo motivo starebbe prendendo quota il nome di Roberto Mancini, nome gradito a Malagò e più semplice da convincere.