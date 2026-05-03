Repubblica – “Napoli, ecco quando si terrà l’incontro Adl-Conte: ci sono diversi nodi da sciogliere”

Scritto da:
Francesco Napolitano
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L’edizione odierna de la Repubblica riporta delle importanti novità in merito al futuro del Napoli, sempre più legato all’orma attesissimo incontro tra Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis. Il quotidiano fa sapere che i due si siederanno al tavolo appena centrata la qualificazione in Champions League, in modo da poter discutere sul progetto tecnico da imbastire per la prossima stagione con più serenità. Saranno diversi i nodi da sciogliere, dalla volontà del presidente di abbassare il monte ingaggi ed ingiovanire la rosa, con diversi top player della squadra a rischio cessione: da Anguissa, a Lobotka a Lukaku. Insomma, per il quotidiano “tira aria di rifondazione”.

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