Infortunio per Rrahmani? Conte in conferenza – “Ecco le sue condizioni”

Come sta Amir Rrahmani? Il difensore kosovaro, uscito anzitempo nella partita di ieri sera contro il Como, sembra aver accusato un affaticamento, ad annunciarlo è stato Antonio Conte in conferenza stampa. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Come sta Rrahmani? Non dimentichiamo che torna da un infortunio di due mesi, in settimana l’aveva accusata la partita contro la Cremonese. Amir l’abbiamo un po’ gestito in settimana per averl oggi. Si sentiva un po’ affaticato, è stato un cambio precauzionale. Oggi eravamo senza cambi di centrali: Juan Jesus è rimasto a Napoli per motivi personali, Mathias Olivera non volevamo rischiarlo per un affaticamento. Alla fine ho messo Gutierrez dietro e ho spostato Buongiorno“.