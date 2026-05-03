Il Mattino – “Napoli, riecco Lukaku. E adesso il confronto con Conte…”

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

Romelu Lukaku tornerà a Napoli, precisamente sbarcherà a Capodichino il prossimo lunedì, il 4 maggio. L’attaccante belga, dopo aver disatteso le intenzioni del club e di Antonio Conte in merito al suo recupero fisico, è pronto ad allenarsi di nuovo con il gruppo squadra. Decisivo, però, sarà l’incontro che terrà con il mister azzurro, dichiaratosi deluso dal fatto che Big Rom non sia andato a parlare con lui dopo esser tornato qualche giorno fa, per poi partire di nuovo alla volta del Belgio. Il confronto sarà decisivo per capire se il giocatore veràà reintegrato a pieno o meno. A riportare ciò è l’edizione odierna de il Mattino.

Articolo precedenteInfortunio per Rrahmani? Conte in conferenza – “Ecco le sue condizioni”
Articolo successivoRrahmani esce nel finale, ma niente allarme per Conte: le sue condizioni

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE