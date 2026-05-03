Hernanes critico su Kdb – “Io valuterei se rimanere al Napoli, non c’è feeling con Conte”

Hernanes è rimasto deluso dalle prestazioni di Kevin De Bruyne. L’ex giocatore, ai microfoni di Dazn post Como-Napoli, ha infatti evidenziato come secondo lui il fuoriclasse belga non riesca a conciliare il suo stile di gioco con quello di Antonio Conte, e che dovrebbe quindi valutare di conseguenza di cambiare aria a fine stagione. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Io valuterei tanto. Non lo so se lui con quel gioco di Conte non è andato in matrimonio, perché non è il solito De Bruyne. Per me De Bruyne è top-3 centrocampisti più forti che abbia mai visto giocare, cioè, quindi vedere queste prestazioni qua o queste imbucate mancate… Capito? Tu puoi giocare male, però queste imbucate De Bruyne le deve mettere”.